Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Ankara DSİ EtlikHakemler: Erşan Kartal, Ahmet Taner İbin, Nihat ÇetinBOTAŞ: Büşra Akbaş 11, Williams 10, Bahar Çağlar 9, Sehernaz Çidal 6, Bas 17, Ayşe Cora 22, Erdenay Topçu 5, Hatice Pelin Gülçelik, Aysude Yıldıztekin 2, Burcu BüyükayanBeşiktaş HDI Sigorta: İrem Naz Topuz 5, Melisa...
Salon: Ankara DSİ Etlik
Hakemler: Erşan Kartal, Ahmet Taner İbin, Nihat Çetin
BOTAŞ: Büşra Akbaş 11, Williams 10, Bahar Çağlar 9, Sehernaz Çidal 6, Bas 17, Ayşe Cora 22, Erdenay Topçu 5, Hatice Pelin Gülçelik, Aysude Yıldıztekin 2, Burcu Büyükayan
Beşiktaş HDI Sigorta: İrem Naz Topuz 5, Melisa Korkmaz 6, Alvarez 20, Bradford 21, Ivankovic 8, Elif Bayram 8, Senay Zeybek
1. Periyot: 14-19
Devre: 41-38
3. Periyot: 62-48
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında BOTAŞ, konuk ettiği Beşiktaş HDI Sigorta'yı 82-68 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu