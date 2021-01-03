Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

03.01.2021 16:07 | Son Güncelleme: 03.01.2021 16:10
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: M. Sait ZarifoğluHakemler: Musa Kazım Çetin, Murat Ciner, Yiğit GönültaşOGM Ormanspor: Robinson 15, Williams 11, Sinem Ataş, Şerife Alperi Onar 6, Walker 7, Sykes 14, Meltem Avcı 3, Nilay Kartaltepe, Damla GezginGalatasaray: Asena Yalçın 7, Sude Yılmaz, Pelin Derya Bilgiç 27, Steinberga...

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Musa Kazım Çetin, Murat Ciner, Yiğit Gönültaş

OGM Ormanspor: Robinson 15, Williams 11, Sinem Ataş, Şerife Alperi Onar 6, Walker 7, Sykes 14, Meltem Avcı 3, Nilay Kartaltepe, Damla Gezgin

Galatasaray: Asena Yalçın 7, Sude Yılmaz, Pelin Derya Bilgiç 27, Steinberga 5, Russell 6, Holingsvorth 9, Hruscakova 5, Cansu Köksal 6, Mısra Albayrak 2

1. Periyot: 12-21

Devre: 28-45

3. Periyot: 44-53

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray, deplasmanda OGM Ormanspor'u 67-56 yendi.

Galatasaray'dan Pelin Derya Bilgiç, 27 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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