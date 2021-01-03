Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

03.01.2021 15:13 | Son Güncelleme: 03.01.2021 15:16
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Mustafa DağıstanlıHakemler: Kaan Büyükçil, Kerem Yılmaz, Seda EsenSamsun Canik Belediyespor: Dilan Çelik 6, Madden 34, Nazlı Çalışkan 7, Zeynep Sude Kara, Fatma Dilara Azaklı, Zeynep Sina Konuksever 2, Sıla Şimşek 2, Bilgesu Erduran 2, Neslihan Demir 3, Kayra Güler Sağlam...

Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Kaan Büyükçil, Kerem Yılmaz, Seda Esen

Samsun Canik Belediyespor: Dilan Çelik 6, Madden 34, Nazlı Çalışkan 7, Zeynep Sude Kara, Fatma Dilara Azaklı, Zeynep Sina Konuksever 2, Sıla Şimşek 2, Bilgesu Erduran 2, Neslihan Demir 3, Kayra Güler Sağlam 8

Çankaya Üniversitesi: Zellous 22, Ecem Kazar 2, Özge Kavurmacıoğlu 19, White 11, Kardelen Gezgin 7, Dila Bayrak 7, Berfin Baran 6, Gizem Yavuz 13, Aleyna Fatma Cengizhan 14, Talbert 18

1. Periyot: 12-29

Devre: 35-56

3. Periyot: 48-90

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Çankaya Üniversitesi, deplasmanda Samsun Canik Belediyespor'u 119-64 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Aleyna Tilki Bülent Ersoy Eser Yenenler Yılmaz Erdoğan
Spor Arda Turan Ersun Yanal Samet Aybaba Mesut Bakkal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kız Ocak Aydın Antalyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.1.2021 15:28:58. #1.15#
title