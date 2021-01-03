Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Mustafa DağıstanlıHakemler: Kaan Büyükçil, Kerem Yılmaz, Seda EsenSamsun Canik Belediyespor: Dilan Çelik 6, Madden 34, Nazlı Çalışkan 7, Zeynep Sude Kara, Fatma Dilara Azaklı, Zeynep Sina Konuksever 2, Sıla Şimşek 2, Bilgesu Erduran 2, Neslihan Demir 3, Kayra Güler Sağlam...
Salon: Mustafa Dağıstanlı
Hakemler: Kaan Büyükçil, Kerem Yılmaz, Seda Esen
Samsun Canik Belediyespor: Dilan Çelik 6, Madden 34, Nazlı Çalışkan 7, Zeynep Sude Kara, Fatma Dilara Azaklı, Zeynep Sina Konuksever 2, Sıla Şimşek 2, Bilgesu Erduran 2, Neslihan Demir 3, Kayra Güler Sağlam 8
Çankaya Üniversitesi: Zellous 22, Ecem Kazar 2, Özge Kavurmacıoğlu 19, White 11, Kardelen Gezgin 7, Dila Bayrak 7, Berfin Baran 6, Gizem Yavuz 13, Aleyna Fatma Cengizhan 14, Talbert 18
1. Periyot: 12-29
Devre: 35-56
3. Periyot: 48-90
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Çankaya Üniversitesi, deplasmanda Samsun Canik Belediyespor'u 119-64 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun