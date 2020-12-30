Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

30.12.2020 16:13 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:16
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: AnkaraHakemler: Alper Özgök, Ahmet Taner İbin, Hakan GereyÇankaya Üniversitesi: Zellous 32, White 22, Gizem Yavuz 3, Bahar Öztürk 14, Talbert 4, Özge Kavurmacıoğlu 3Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz 11, Sera Özelçi 6, Cannon 20, Dubljevic 8, Baric 4, Mitchell 18, Naile Çırak,...

Salon: Ankara

Hakemler: Alper Özgök, Ahmet Taner İbin, Hakan Gerey

Çankaya Üniversitesi: Zellous 32, White 22, Gizem Yavuz 3, Bahar Öztürk 14, Talbert 4, Özge Kavurmacıoğlu 3

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz 11, Sera Özelçi 6, Cannon 20, Dubljevic 8, Baric 4, Mitchell 18, Naile Çırak, Nuran Tutsak

1. Periyot: 11-13

Devre: 36-36

3. Periyot: 55-52

5 faulle çıkanlar: 26.02 Talbert (Çankaya Üniversitesi), 38.41 Baric (Birevim Elazığ İl Özel İdare)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 14. hafta maçında Çankaya Üniversitesi, ağırladığı Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 78-67 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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