Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

30.12.2020 15:53 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:57
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ankara DSİ EtlikHakemler: Mehmet Keseratar, Muhammet Mustafa Akıllıoğlu, Niyazi Yasin KahramanBOTAŞ: Williams 24, Büşra Akbaş 10, Bahar Çağlar 2, Sehernaz Çidal 11, Bas 18, Erdenay Topçu 2, Ayşe Çora, Hatice Pelin Gülçelik 5ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Manolya Kurtulmuş 17, Melis...

Salon: Ankara DSİ Etlik

Hakemler: Mehmet Keseratar, Muhammet Mustafa Akıllıoğlu, Niyazi Yasin Kahraman

BOTAŞ: Williams 24, Büşra Akbaş 10, Bahar Çağlar 2, Sehernaz Çidal 11, Bas 18, Erdenay Topçu 2, Ayşe Çora, Hatice Pelin Gülçelik 5

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Manolya Kurtulmuş 17, Melis Talay 8, Gökşen Fitik 19, Anigwe 10, Naumenko, Feride Şevval Akalan 1, Fatmanur Karakaş, İlayda Güner 4

1. Periyot: 16-21

Devre: 42-31

3. Periyot: 55-47

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında BOTAŞ, konuk ettiği ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u 72-59 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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