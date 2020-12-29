Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta maçları yarın yapılacak
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta maçları yarın yapılacak

29.12.2020 09:49 | Son Güncelleme: 29.12.2020 09:52
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta maçları yarın yapılacak

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta maçları yarın yapılacak.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta maçları yarın yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 14. haftada oynanacak maçların programı şöyle:

14.00 Çankaya Üniversitesi-Birevim Elazığ İl Özel İdare (Ankara)

14.00 BOTAŞ-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor (Ankara DSİ Etlik)

14.00 Büyükşehir Belediye Adana Basketbol-Nesibe Aydın (Atatürk)

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor (Antakya)

14.30 İzmit Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

16.00 Beşiktaş HDI Sigorta-Samsun Canik Belediyespor (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

17.00 Galatasaray-Fenerbahçe Öznur Kablo (Ahmet Cömert)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 09:55:59. #1.15#
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