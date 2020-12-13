Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

13.12.2020 17:59 | Son Güncelleme: 13.12.2020 18:02
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Metro EnerjiHakemler: Kaan Büyükçil, Tekin Özübir, Cemil UygülFenerbahçe Öznur Kablo: Olcay Çakır Turgut 8, McBride 23, Sabally 12, Stokes 9, Vaughn 14, Sevgi Uzun 13, Tuğçe Canıtez 12, Vitola 10İzmit Belediyespor: Miray Şahin, Elif Emirtekin 6, Siksniute 11, Wheeler 9, Jovanovic 15,...

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Kaan Büyükçil, Tekin Özübir, Cemil Uygül

Fenerbahçe Öznur Kablo: Olcay Çakır Turgut 8, McBride 23, Sabally 12, Stokes 9, Vaughn 14, Sevgi Uzun 13, Tuğçe Canıtez 12, Vitola 10

İzmit Belediyespor: Miray Şahin, Elif Emirtekin 6, Siksniute 11, Wheeler 9, Jovanovic 15, Gülşah Duman, Kübra Erat 21, Saadet Aysu Keskin, İnci Güçlü 2

1. Periyot: 27-11

Devre: 49-30

3. Periyot: 79-47

Beş faulle oyundan çıkan: 38.50 Jovanovic (İzmit Belediyespor)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, İzmit Belediyespor'u sahasında 101-64 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

İlgili Haberler

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 91 - Beşiktaş HDI Sigorta: 87
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 91 - Beşiktaş HDI Sigorta: 87
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 82 Botaş: 95
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 82 Botaş: 95
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim: 71Anadolu Efes : 75
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim: 71Anadolu Efes : 75
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Serdar Ortaç Defne Samyeli
Spor Falcao Samatta Samet Aybaba Kylian Mbappe Malcolm Thomas
Tüm Haberler Bakan Aralık Fenerbahçe Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 18:04:48. #1.15#
title