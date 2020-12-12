Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Elazığ İl Özel İdareHakemler: Hüseyin Çelik, Tolga Edis, Seda Esen,Birevim Elazığ İl Özel İdare: Emma Cannon 22, Kelsey Mitchell 24, Nika Baric 4, Sera Özelçi 3, Naile İvegin Çırak 4, Gamze Takmaz 5, Nuran Tutsak 1, Jelena Dubljevic 19BOTAŞ: Büşra Akbaş 22, Elizabeth Olatayo Williams...
Salon: Elazığ İl Özel İdare
Hakemler: Hüseyin Çelik, Tolga Edis, Seda Esen,
Birevim Elazığ İl Özel İdare: Emma Cannon 22, Kelsey Mitchell 24, Nika Baric 4, Sera Özelçi 3, Naile İvegin Çırak 4, Gamze Takmaz 5, Nuran Tutsak 1, Jelena Dubljevic 19
BOTAŞ: Büşra Akbaş 22, Elizabeth Olatayo Williams 14, Bahar Çağlar 18, Sehernaz Çidal 13, Marina Baş 22, Erdenay Topçu 6,
1. Periyot: 18-30
Devre: 42-52
3. Periyot: 63-75
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında BOTAŞ, deplasmanda Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 95-82 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk