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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

12.12.2020 16:53 | Son Güncelleme: 12.12.2020 16:56
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Elazığ İl Özel İdareHakemler: Hüseyin Çelik, Tolga Edis, Seda Esen,Birevim Elazığ İl Özel İdare: Emma Cannon 22, Kelsey Mitchell 24, Nika Baric 4, Sera Özelçi 3, Naile İvegin Çırak 4, Gamze Takmaz 5, Nuran Tutsak 1, Jelena Dubljevic 19BOTAŞ: Büşra Akbaş 22, Elizabeth Olatayo Williams...

Salon: Elazığ İl Özel İdare

Hakemler: Hüseyin Çelik, Tolga Edis, Seda Esen,

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Emma Cannon 22, Kelsey Mitchell 24, Nika Baric 4, Sera Özelçi 3, Naile İvegin Çırak 4, Gamze Takmaz 5, Nuran Tutsak 1, Jelena Dubljevic 19

BOTAŞ: Büşra Akbaş 22, Elizabeth Olatayo Williams 14, Bahar Çağlar 18, Sehernaz Çidal 13, Marina Baş 22, Erdenay Topçu 6,

1. Periyot: 18-30

Devre: 42-52

3. Periyot: 63-75

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında BOTAŞ, deplasmanda Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 95-82 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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