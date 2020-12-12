Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Mustafa DağıstanlıHakemler: Halil Baydemir, Uygar Kurt, Muhammed Murat ZaferSamsun Canik Belediyespor: Dilan Çelik 6, Madden 36, Fatma Dilara Azaklı 2, Neslihan Demir, Kayra Güler Sağlam 6, Nazlı Çalışkan, Nurgül Ersoy, Zeynep Sude Kara, Zeynep Sina Konuksever, Sıla Şimşek, Bilgesu...
Salon: Mustafa Dağıstanlı
Hakemler: Halil Baydemir, Uygar Kurt, Muhammed Murat Zafer
Samsun Canik Belediyespor: Dilan Çelik 6, Madden 36, Fatma Dilara Azaklı 2, Neslihan Demir, Kayra Güler Sağlam 6, Nazlı Çalışkan, Nurgül Ersoy, Zeynep Sude Kara, Zeynep Sina Konuksever, Sıla Şimşek, Bilgesu Erduran, Elif Korkut
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Manolya Kurtulmuş 13, Gökşen Fitik 12, Iagupova 31, Anigwe 21, Naumenko 13, Feride Şevval Akalan 4, Fatmanur Karakaş 10, Melis Talay 8, Yeliz Doğan, İlayda Güner 12
1. Periyot: 12-24
Devre: 27-58
3. Periyot: 41-93
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, deplasmanda Samsun Canik Belediyespor'u 74 sayı farkla 124-50 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek