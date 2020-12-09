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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

09.12.2020 16:29 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:32
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: AnkaraHakemler: Musa Kazım Çetin, Ahmet Taner İbin, Abdullah İlikÇankaya Üniversitesi: Zellous 26, White 21, Gizem Yavuz 6, Bahar Öztürk 9, Talbert 6, Ecem Kazar 3, Niray Sena Aral, Elif Dila Bayrak, Elif Berfin Baran, Aleyna Fatma CengizhanFenerbahçe Öznur Kablo: Sabally 13, Vaughn...

Salon: Ankara

Hakemler: Musa Kazım Çetin, Ahmet Taner İbin, Abdullah İlik

Çankaya Üniversitesi: Zellous 26, White 21, Gizem Yavuz 6, Bahar Öztürk 9, Talbert 6, Ecem Kazar 3, Niray Sena Aral, Elif Dila Bayrak, Elif Berfin Baran, Aleyna Fatma Cengizhan

Fenerbahçe Öznur Kablo: Sabally 13, Vaughn 14, Olcay Çakır Turgut 7, Mc Bride 26, Stokes 2, Sevgi Uzun 5, Tuğçe Canitez 17, Duygu Özen, Vitola 2, Ayşe Yılmaz

1. Periyot: 14-23

Devre: 42-37

3. Periyot: 54-62

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda karşılaştığı Çankaya Üniversitesi'ni 86-71 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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