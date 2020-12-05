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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

05.12.2020 15:27 | Son Güncelleme: 05.12.2020 15:30
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Mustafa DağıstanlıHakemler: Özlem Yalman, Göksu Öz, Murat ArıkanlıSamsun Canik Belediyespor: Dilan Çelik 6, Madden 21, Fatma Dilara Azaklı, Neslihan Demir, Kayra Güler Sağlam 5, Nurgül Ersoy, Nazlı Çalışkan 9, Zeynep Sina Konuksever 2, Sıla Şimşek 5, Bilgesu Erduran, Elif...

Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Özlem Yalman, Göksu Öz, Murat Arıkanlı

Samsun Canik Belediyespor: Dilan Çelik 6, Madden 21, Fatma Dilara Azaklı, Neslihan Demir, Kayra Güler Sağlam 5, Nurgül Ersoy, Nazlı Çalışkan 9, Zeynep Sina Konuksever 2, Sıla Şimşek 5, Bilgesu Erduran, Elif Korkut

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Nazlı Güngör 5, Nihan Demirkol 7, Sera Özelçi 9, Hanusova 13, Cannon 29, Gamze Takmaz 4, Naile Çırak 2, Esma Çelen Türk, Şuğranur Hatice Sönmez 6, Nuran Tutsak 7

1. Periyot: 9-20

Devre: 24-38

3. Periyot: 37-59

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Birevim Elazığ İl Özel İdare, deplasmanda Samsun Canik Belediyespor'u 82-48 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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