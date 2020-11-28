Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
28.11.2020 19:03 | Son Güncelleme: 28.11.2020 19:06
Salon: TOBB ETÜHakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Sertan Kırklar, Münevver ÖzemreNesibe Aydın: Snytsina 24, Peddy 7, Melike Tuğba Oral 4, Hebard 24, Harika Gözde Eldaş 17, Büşra Akgün 6, Simon 9Çankaya Üniversitesi: Zellous 31, White 22, Elif Berfin Baran, Gizem Yavuz 10, Talbert 16, Özge Karataş...
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Sertan Kırklar, Münevver Özemre
Nesibe Aydın: Snytsina 24, Peddy 7, Melike Tuğba Oral 4, Hebard 24, Harika Gözde Eldaş 17, Büşra Akgün 6, Simon 9
Çankaya Üniversitesi: Zellous 31, White 22, Elif Berfin Baran, Gizem Yavuz 10, Talbert 16, Özge Karataş 1, Nilay Sena Aral, Ecem Kazar, Kardelen Gezgin
1. periyot: 27-20
Devre: 51-42
3. periyot: 75-61
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Nesibe Aydın, Çankaya Üniversitesi'ni 91-80 mağlup etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur