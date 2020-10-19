Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

19.10.2020 10:33 | Son Güncelleme: 19.10.2020 10:39
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 5. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

16.00 Bellona Kayseri Basketbol-Nesibe Aydın (Kadir Has Kongre Merkezi)

21 Ekim Çarşamba:

14.00 Samsun Canik Belediyespor-Galatasaray (Mustafa Dağıstanlı)

14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Elazığ İl Özel İdare)

14.00 OGM Ormanspor-Fenerbahçe Öznur Kablo (M. Sait Zarifoğlu)

16.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Çankaya Üniversitesi (Servet Tazegül)

16.00 Beşiktaş HDI Sigorta-İzmit Belediyespor (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

Ligin 5. haftasındaki BOTAŞ-Hatay Büyükşehir Belediyespor maçı ertelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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