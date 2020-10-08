Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta tamamlandı
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta tamamlandı

08.10.2020 20:47 | Son Güncelleme: 08.10.2020 20:50
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta tamamlandı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftası bugün oynanan tek maçla tamamlandı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftası bugün oynanan tek maçla tamamlandı.

Ligde ikinci haftanın son maçında BOTAŞ, deplasmanda Beşiktaş HDI Sigorta'yı 71-46 yendi. Haftayı Çankaya Üniversitesi, averajla lider bitirdi.

İkinci hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

Çankaya Üniversitesi-Samsun Canik Belediyespor: 121-63

Nesibe Aydın-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 69-58

İzmit Belediyespor-Birevim Elazığ İl Özel İdare: 103-64

Hatay Büyükşehir Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol: 90-88

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Fenerbahçe Öznur Kablo: 55-83

Galatasaray-OGM Ormanspor: 82-76

Beşiktaş HDI Sigorta-BOTAŞ: 46-71

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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