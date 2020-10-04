Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta sona erdi
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta sona erdi

04.10.2020 18:31 | Son Güncelleme: 04.10.2020 18:31
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta sona erdi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçları tamamlandı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçları tamamlandı.

Ligin ilk haftasında derbi maçta Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray'ı son çeyrek önemli bir geri dönüş yaparak sahasında 64-61 yendi. İlk haftayı deplasmanda Samsun Canik Belediyespor'u 112-49 yenen Beşiktaş HDI Sigorta lider tamamladı.

Ligde ilk hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Birevim Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi: 102-105

OGM Ormanspor-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 91-63

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-BOTAŞ: 81-63

Nesibe Aydın-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 79-60

Samsun Canik Belediyespor-Beşiktaş HDI Sigorta: 49-112

Fenerbahçe Öznur Kablo-Galatasaray: 64-61

Bellona Kayseri Basketbol-İzmit Belediyespor: 68-69

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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