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Mersin Yenişehir, basketbol, Kayseri, Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Kadir Has Kongre MerkeziHakemler: Murat Ciner, Tolga Edis, Halil ErkoçBellona Kayseri Basketbol: Manolya Kurtulmuş 9, Davis 21, Beril Albayrak, Ayşegül Günay Aladağ 4, Gülse Uğur, Kübra İmren Siyahdemir 5, Ivankovic 9, Nazlı Bircan Gökdemir 4, Burke 18ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor:...

14.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:44
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Murat Ciner, Tolga Edis, Halil Erkoç

Bellona Kayseri Basketbol: Manolya Kurtulmuş 9, Davis 21, Beril Albayrak, Ayşegül Günay Aladağ 4, Gülse Uğur, Kübra İmren Siyahdemir 5, Ivankovic 9, Nazlı Bircan Gökdemir 4, Burke 18

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Melis Talay 5, Gökşen Fitik 12, Sykes 30, Meltem Avcı 4, Bentley 20, Feride Şevval Akalan, İlayda Güner 14, Sanders 9

1. Periyot: 8-30

Devre: 29-54

3. Periyot: 46-74

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanan maçta ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 94-70 yendi.

Kaynak: AA

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