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Büyükşehir Belediyespor, İbrahim Altıntaş, Elazığ, Gönen, Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: AnkaraHakemler: İbrahim Altıntaş, Ozan Gönen, Ahmet Kemal DigilliBirevim Elazığ İl Özel İdare: Young 4, Williams 23, Vaughn 18, Kübra Erat 6, Nevin Kristen Vatansever 10, Sanem Gamze Zeren 3, Nihan Demirkol, Slonjsak 5Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 9, Özge Yavaş 12, Bazoukou...

14.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:56
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ankara

Hakemler: İbrahim Altıntaş, Ozan Gönen, Ahmet Kemal Digilli

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Young 4, Williams 23, Vaughn 18, Kübra Erat 6, Nevin Kristen Vatansever 10, Sanem Gamze Zeren 3, Nihan Demirkol, Slonjsak 5

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 9, Özge Yavaş 12, Bazoukou 12, Abdelkader 16, Coates 9, Dürdane Gülşah Gümüşay 4, Gizem Başaran 4, Billings 10, Melike Tuğba Oral

1. Periyot: 19-15

Devre: 32-35

3. Periyot: 58-50

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor deplasmanda Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 76-69 yendi.

Kaynak: AA

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