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Çankaya Üniversitesi, Elazığ, Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 16. hafta erteleme maçında Çankaya Üniversitesi, deplasmanda Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 67-54 mağlup etti.

11.03.2020 20:42 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:42
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 16. hafta erteleme maçında Çankaya Üniversitesi, deplasmanda Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 67-54 mağlup etti.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk periyodunu Çankaya Üniversitesi 15-13 önde tamamladı. Birevim Elazığ İl Özel İdare, soyunma odasına 30-29 üstün gitti.

Çankaya Üniversitesi, üçüncü çeyreğini 45-43 önde geçtiği karşılaşmadan 67-54 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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