Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 16. hafta erteleme maçında Çankaya Üniversitesi, deplasmanda Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 67-54 mağlup etti.
11.03.2020 20:42 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:42
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 16. hafta erteleme maçında Çankaya Üniversitesi, deplasmanda Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 67-54 mağlup etti.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk periyodunu Çankaya Üniversitesi 15-13 önde tamamladı. Birevim Elazığ İl Özel İdare, soyunma odasına 30-29 üstün gitti.
Çankaya Üniversitesi, üçüncü çeyreğini 45-43 önde geçtiği karşılaşmadan 67-54 galip ayrıldı.
Kaynak: AA