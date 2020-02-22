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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Kocaeli Atatürk Hakemler: Yücel Çilingir, Abdullah Koputan, Seda Esenİzmit Belediyespor: Williams 30, Gizem Yavuz 15, Grigalauskyte 2, Gamze Takmaz 5, Anigwe 10, Cado 7, Özge Kavurmacıoğlu, Ezgi Manlacı, Melek YusufoğluBOTAŞ: Eldebrink 14, Büşra Akbaş, Holingsvorth 10, Moorer 4, Marina...

22.02.2020 19:08 | Son Güncelleme: 22.02.2020 19:10
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Atatürk


Hakemler: Yücel Çilingir, , Seda Esen

İzmit Belediyespor: 30, Gizem Yavuz 15, Grigalauskyte 2, Gamze Takmaz 5, Anigwe 10, Cado 7, Özge Kavurmacıoğlu, Ezgi Manlacı, Melek Yusufoğlu

BOTAŞ: Eldebrink 14, Büşra Akbaş, Holingsvorth 10, Moorer 4, Marina Bas 3, Farhiya Abdi 15, Melis Gülcan 15, Hatice Pelin Gülçelik

1. Periyot: 13-16

Devre: 32-25

3. Periyot: 56-41

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında İzmit Belediyespor, sahasında BOTAŞ'ı 69-61 yendi.

Kaynak: AA
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