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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Antakya Hakemler: Tekin Özübir, Halil Erkoç, Batuhan SöylemezoğluHatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 11, Özge Yavaş 2, İdil Türk, Kardelen Gezgin, Hülya Çoklar 2, Gizem Başaran 6, Ben Abdelkader 23, Melike Tuğba Oral 4, Coates 12Fenerbahçe Öznur Kablo: Williams 8, İdil Saçalır...

12.02.2020 20:12 | Son Güncelleme: 12.02.2020 20:12
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Antakya


Hakemler: Tekin Özübir, Halil Erkoç, Batuhan Söylemezoğlu

Hatay : Asena Yalçın 11, Özge Yavaş 2, İdil Türk, Kardelen Gezgin, Hülya Çoklar 2, Gizem Başaran 6, Ben Abdelkader 23, Melike Tuğba Oral 4, Coates 12

Fenerbahçe : Williams 8, İdil Saçalır 3, Ayşe Cora 18, Olcay Çakır Turgut 3, Sevgi Uzun 4, Merve Arı, Tuğçe Canıtez 6, Iagupova 18, Zandalasini 6, Esra Ural Topuz 7, Stokes 18, Gonzales 10

1. Periyot: 8-27

Devre: 26-51

3. Periyot: 41-77

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 101-60 yendi.

Fenerbahçe taraftarı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Hatay Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Ali Ezelsoy için "Seni Unutmayacağız" ve "Kalbimizdesin Büyük Başkan" yazılı pankart açtı.

Kaynak: AA
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