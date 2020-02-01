Haberler » Spor » Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: AnkaraHakemler: Tekin Özübir, Ahmet Taner İbin, Mustafa AkıllıoğluÇankaya Üniversitesi: White 26, Derin Yaya 6, Zellous 14, Bahar Öztürk 13, Talbert 6, Putnina 19, Tuğçe İnöntepe, Nilay Aydoğan, Özge KarataşBeşiktaş TRC İnşaat: Bogicevic 4, Bahar Çağlar 11, Anderson 31, Snytsina 19,...

01.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:48
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ankara

Hakemler: , İbin, Mustafa Akıllıoğlu

Çankaya Üniversitesi: White 26, Derin Yaya 6, Zellous 14, 13, Talbert 6, Putnina 19, Tuğçe İnöntepe, Nilay Aydoğan, Özge Karataş

Beşiktaş TRC İnşaat: Bogicevic 4, Bahar Çağlar 11, Anderson 31, Snytsina 19, Elif Emirtekin, Elif Bayram, Middleton, Melisa Korkmaz 6

1. Periyot: 20-19

Devre: 45-33

3. Periyot: 64-50

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Çankaya Üniversitesi, sahasında Beşiktaş TRC İnşaat'ı 84-71 mağlup etti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler