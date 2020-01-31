Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Metro EnerjiHakemler: İbrahim Altıntaş, Ozan Gönen, Benhür İrcelFenerbahçe Öznur Kablo: Olcay Çakır Turgut 15, Iagupova 30, Zandalasini 10, Stokes 6, Gonzales 6, Williams 4, Ayşe Cora 7, Doğa Adıcan, Sevgi Uzun 3, Tuğçe Canıtez, Esra Ural Topuz 4OGM Ormanspor: Robinson, Paris 8,...
Salon: Metro Enerji
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Ozan Gönen, Benhür İrcel
Fenerbahçe Öznur Kablo: Olcay Çakır Turgut 15, Iagupova 30, Zandalasini 10, Stokes 6, Gonzales 6, Williams 4, Ayşe Cora 7, Doğa Adıcan, Sevgi Uzun 3, Tuğçe Canıtez, Esra Ural Topuz 4
OGM Ormanspor: Robinson, Paris 8, Nilay Kartaltepe 3, Pelin Derya Bilgiç 17, Ogunbowale 34, Leedham 8, Naile Çırak, Damla Gezgin
1. Periyot: 26-14
Devre: 42-29
3. Periyot: 72-42
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, OGM Ormanspor'u 85-70 mağlup etti.