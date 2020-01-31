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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Metro EnerjiHakemler: İbrahim Altıntaş, Ozan Gönen, Benhür İrcelFenerbahçe Öznur Kablo: Olcay Çakır Turgut 15, Iagupova 30, Zandalasini 10, Stokes 6, Gonzales 6, Williams 4, Ayşe Cora 7, Doğa Adıcan, Sevgi Uzun 3, Tuğçe Canıtez, Esra Ural Topuz 4OGM Ormanspor: Robinson, Paris 8,...

31.01.2020 22:00 | Son Güncelleme: 31.01.2020 22:00
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Metro Enerji

Hakemler: , Ozan , Benhür İrcel

Fenerbahçe : Olcay Çakır Turgut 15, Iagupova 30, Zandalasini 10, Stokes 6, Gonzales 6, Williams 4, Ayşe Cora 7, Doğa Adıcan, Sevgi Uzun 3, Tuğçe Canıtez, Esra Ural Topuz 4

OGM Ormanspor: Robinson, Paris 8, Nilay Kartaltepe 3, Pelin Derya Bilgiç 17, Ogunbowale 34, Leedham 8, Naile Çırak, Damla Gezgin

1. Periyot: 26-14

Devre: 42-29

3. Periyot: 72-42

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, OGM Ormanspor'u 85-70 mağlup etti.

Kaynak: AA
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