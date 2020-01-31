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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Kadir Has Kongre MerkeziHakemler: Turgut Işık, Sertan Kırklar, Hande ÖztürkBellona Kayseri Basketbol: Manolya Kurtulmuş 3, Davis 19, Beril Albayrak 4, Ayşegül Günay Aladağ, Kübra İmren Siyahdemir 22, Ivankovic 28, Burke 17, Gülse UğurBüyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: İrem Naz Topuz...

31.01.2020 18:24 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:24
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Turgut Işık, Sertan Kırklar, Hande Öztürk

Bellona : Manolya Kurtulmuş 3, Davis 19, Beril Albayrak 4, Ayşegül Günay Aladağ, Kübra İmren Siyahdemir 22, Ivankovic 28, Burke 17, Gülse Uğur

Büyükşehir Belediyesi Basketbol: İrem Naz Topuz 3, Sera Özelçi 9, Adams 20, Prince 29, Dikaioulaku 30, Burcu Çiğil 2, Gizem Sezer 4, Nuran Tutsak, Sevgi Tonguç

1. Periyot: 24-23

Devre: 37-49

3. Periyot: 64-66

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 17. hafta maçında Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 97-93 yendi.

Kaynak: AA
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