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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: AntakyaHakemler: Erhan Gürsel, Göksun Öz, Seda EsenHatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 13, Özge Yavaş 11, İdil Türk, Peters 27, Hülya Çoklar 2, Dürdane Gülşah Gümüşay, Gizem Başaran 12, Ben Abdelkader 11, Melike Tuğba Oral 2BOTAŞ: Senay Zeybek, Eldebrink 12, Melis Gülcan 14,...

05.01.2020 18:36 | Son Güncelleme: 05.01.2020 18:53
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Antakya

Hakemler: Erhan Gürsel, Öz, Seda Esen

Hatay : Asena Yalçın 13, Özge Yavaş 11, Türk, Peters 27, Hülya Çoklar 2, Dürdane Gülşah Gümüşay, Gizem Başaran 12, Ben Abdelkader 11, Melike Tuğba Oral 2

BOTAŞ: Senay Zeybek, Eldebrink 12, Melis Gülcan 14, Büşra Akbaş 5, Hatice Pelin Gülçelik 1, Holingsvorth 18, Bas 18

1.Periyot: 23-14

Devre: 37-34

3.Periyot: 56-55

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında BOTAŞ'ı 78-68 mağlup etti.

Kaynak: AA
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