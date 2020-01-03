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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Adana AtatürkHakemler: Tekin Özübir, Süleyman Dağlı, Abdullah İlikBüyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Sera Özelçi 8, Gizem Sezer, Adams 26, Prince 25, Dikaioulaku 21, İrem Naz Topuz 2, Nur Nihan Dabakoğlu 10, Nuran Tutsak, Sevgi TonguçGelecek Koleji Çukurova Basketbol: Tuck 22, Manso...

03.01.2020 20:08 | Son Güncelleme: 03.01.2020 20:08
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Atatürk

Hakemler: Tekin Özübir, Süleyman Dağlı, Abdullah İlik

Büyükşehir Belediyesi Adana : Sera Özelçi 8, Gizem Sezer, Adams 26, Prince 25, Dikaioulaku 21, İrem Naz Topuz 2, Nur Nihan Dabakoğlu 10, Nuran Tutsak, Sevgi Tonguç

Gelecek Koleji Basketbol: Tuck 22, Manso 17, Gökşen Fitik 7, Feride Şevval Akalan 7, Marginean 12, Meltem Avcı 4, Bentley 18, İlayda Güner

1. Periyot: 22-28

Devre: 37-47

3. Periyot: 64-70

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u 92-87 yendi.

Kaynak: AA
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