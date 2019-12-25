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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ahmet CömertHakemler: Sami Özel, Mehmet Onur Sönmez, Halil ErkoçGalatasaray: Meltem Yıldızhan 4, Işıl Alben 11, Stankovic 4, Hartley 31, Macaulay 25, Funda Nakkaşoğlu, Şerife Alperi Onar 3, Sude Yılmaz 5, Sinem Ataş, Tilbe Şenyürek 22, İnci GüçlüHatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın...

25.12.2019 20:58 | Son Güncelleme: 25.12.2019 21:17
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Sami Özel, Mehmet , Halil Erkoç

Galatasaray: Meltem Yıldızhan 4, 11, Stankovic 4, Hartley 31, Macaulay 25, Funda Nakkaşoğlu, Şerife Alperi Onar 3, Sude Yılmaz 5, Sinem Ataş, Tilbe Şenyürek 22, İnci Güçlü

Hatay : Asena Yalçın 8, Peters 22, Hülya Çoklar, Abdelkader 37, Melike Tuğba Oral 5, Özge Yavaş 11, Gizem Başaran 13

1. Periyot: 23-21

Devre: 44-46

3. Periyot: 70-67

5 Faulle Çıkan: 33.18 Sude Yılmaz (Galatasaray)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 105-96 yendi.

Kaynak: AA
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