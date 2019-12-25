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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Elazığ İl Özel İdare Hakemler: Tahsin Kuzu, Fatih Güler, İzel Deniz PehlivanBirevim Elazığ İl Özel İdare: Nihan Demirkol 12, Williams 15, Vaughn 24, Kübra Erat 9, Ervin 8, Manolya Kurtulmuş 2, Miray Şahin 3, Sanem Gamze Zeren 3, Slonjsak 3Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Tuck 18,...

25.12.2019 20:54 | Son Güncelleme: 25.12.2019 21:26
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: İl Özel İdare


Hakemler: Tahsin , Fatih Güler, İzel Deniz Pehlivan

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Nihan Demirkol 12, Williams 15, Vaughn 24, Kübra Erat 9, Ervin 8, Manolya Kurtulmuş 2, Miray Şahin 3, Sanem Gamze Zeren 3, Slonjsak 3

Gelecek Koleji : Tuck 18, Gökşen Fitik 3, Bentley 18, İlayda Güner 8, Marginean 18, Manso 12, Meltem Avcı 8, Feride Şevval Akalan

1. Periyot: 29-21

Devre: 50-42

3. Periyot: 62-64

5 Faulle Çıkan: 35.53 Nihan Demirkol (Birevim Elazığ İl Özel İdare)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, deplasmanda Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 85-79 yendi.

Kaynak: AA
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