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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Adana AtatürkHakemler: Turgut Işık, Abdullah Koputan, Mustafa Candemir TabakBüyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: İrem Naz Topuz 2, Nur Nihan Dabakoğlu 2, Sera Özelçi 2, Gizem Sezer 6, Adams 9, Nuran Tutsak 4, Sevgi Tonguç 2, Prince 36, Dikaioulaku 21OGM Ormanspor: Robinson 15, Paris...

25.12.2019 20:46 | Son Güncelleme: 25.12.2019 20:46
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Atatürk

Hakemler: , Abdullah Koputan, Mustafa Candemir Tabak

Büyükşehir Belediyesi Adana : İrem Naz Topuz 2, Nur Nihan Dabakoğlu 2, Sera Özelçi 2, Gizem Sezer 6, Adams 9, Nuran Tutsak 4, Sevgi Tonguç 2, Prince 36, Dikaioulaku 21

OGM Ormanspor: Robinson 15, Paris 12, Naile Çırak 2, Ladin Özel, Aysel Esila Ataman, Nilay Karatepe 3, Pelin Derya Bilgiç 19, Leedham 7, Damla Gezgin 3, Ogunbowale 43, Öykü Taşkın, Yeliz Doğan 2

1. Periyot: 16-19

Devre: 37-52

3. Periyot: 54-77

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'u 106-84 yendi.

Kaynak: AA
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