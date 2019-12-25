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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Kadir Has Kongre MerkeziHakemler: Yücel Çilingir, Erhan Gürsel, Seda EsenBellona Kayseri Basketbol: Perisa 3, Ayşegül Aladağ 11, Kübra İmren Siyahdemir 15, Wauters 6, Ivankovic 12, Burke 29, Beril Albayrak 2, Gülse Uğur 4İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu 2, Ezgi Manlacı, Williams...

25.12.2019 19:58 | Son Güncelleme: 25.12.2019 19:58
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Yücel Çilingir, Erhan Gürsel, Seda Esen

Bellona : Perisa 3, Ayşegül Aladağ 11, Kübra İmren Siyahdemir 15, Wauters 6, Ivankovic 12, Burke 29, Beril Albayrak 2, Gülse Uğur 4

İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu 2, Ezgi Manlacı, Williams 34, Gizem Yavuz 5, Grigalauskyte 10, Nazlı Bircan Gökdemir 2, Gamze Takmaz 3, Anigwe 20, Melek Yusufoğlu

1. Periyot: 25-23

Devre: 40-44

3. Periyot: 64-58

5 Faulle Çıkan: 36.44 Gamza Takmaz (İzmit Belediyespor)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 11. hafta maçında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında İzmit Belediyespor'u 82-76 mağlup etti.

Kaynak: AA
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