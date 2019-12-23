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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası yarın oynanacak tek müsabakayla başlayacak.

23.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:20
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi'nin 11. haftası yarın oynanacak tek müsabakayla başlayacak.

Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 11. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

18.00 TRC İnşaat-BOTAŞ (BJK Akatlar)

25 Aralık Çarşamba:

14.00 Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Öznur Kablo (Ankara)

18.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-OGM Ormanspor (Adana Atatürk)

18.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol (Elazığ İl Özel İdare)

18.00 Bellona Kayseri Basketbol-İzmit Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)

19.00 Galatasaray-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Cömert)

Kaynak: AA
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