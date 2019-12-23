Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası yarın oynanacak tek müsabakayla başlayacak.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası yarın oynanacak tek müsabakayla başlayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 11. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
18.00 Beşiktaş TRC İnşaat-BOTAŞ (BJK Akatlar)
25 Aralık Çarşamba:
14.00 Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Öznur Kablo (Ankara)
18.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-OGM Ormanspor (Adana Atatürk)
18.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol (Elazığ İl Özel İdare)
18.00 Bellona Kayseri Basketbol-İzmit Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)
19.00 Galatasaray-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Cömert)