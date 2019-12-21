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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: DSİ EtlikHakemler: Ergin Sarı, Egemen Ercan, Hande ÖztürkBOTAŞ: Eldebrink 28, Melis Gülcan 16, Büşra Akbaş 7, Hatice Pelin Gülçelik 8, Marina Baş 20, Senay Zeybek, Cansu KöksalBirevim Elazığ İl Özel İdare: Nihan Demirkol 3, Williams 12, Vaughn 37, Kübra Erat, Ervin 13, Manolya Kurtulmuş...

21.12.2019 18:22 | Son Güncelleme: 21.12.2019 18:22
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: DSİ Etlik

Hakemler: Ergin Sarı, Egemen Ercan, Hande Öztürk

BOTAŞ: Eldebrink 28, Melis Gülcan 16, Büşra Akbaş 7, Hatice Pelin Gülçelik 8, Marina Baş 20, Senay Zeybek, Cansu Köksal

Birevim İl Özel İdare: Nihan Demirkol 3, 12, Vaughn 37, Kübra Erat, Ervin 13, Manolya Kurtulmuş 5, Miray Şahin, Slonjsak 3

1. Periyot: 20-24

Devre: 44-44

3. Periyot: 59-59

5 Faulle Çıkanlar: 37.09 Büşra Akbaş (BOTAŞ), 39.36 Kübra Erat, 39.55 Williams (Birevim Elazığ İl Özel İdare)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında BOTAŞ, sahasında Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 79-73 yendi.

Kaynak: AA
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