Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: M. Sait ZarifoğluHakemler: Önder Yılmaz, Cemil Uygül, Sedef YarıcıOGM Ormanspor: Robinson 9, Paris 21, Nilay Kartaltepe 7, Pelin Derya Bilgiç 10, Ogunbowale 17, Leedham 9, Damla Gezgin 2Beşiktaş TRC İnşaat: Bogicevic 13, Bahar Çağlar 13, Anderson 23, Snytsina 13, Elif Emirtekin 2,...
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Önder Yılmaz, Cemil Uygül, Sedef Yarıcı
OGM Ormanspor: Robinson 9, Paris 21, Nilay Kartaltepe 7, Pelin Derya Bilgiç 10, Ogunbowale 17, Leedham 9, Damla Gezgin 2
Beşiktaş TRC İnşaat: Bogicevic 13, Bahar Çağlar 13, Anderson 23, Snytsina 13, Elif Emirtekin 2, Melisa Korkmaz 2, Middleton 4
1. Periyot: 18-21
Devre: 39-39
3. Periyot: 58-55
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında OGM Ormanspor, sahasında Beşiktaş TRC İnşaat'ı 75-70 yendi.