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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ahmet CömertGalatasaray: Işıl Alben 12, Funda Nakkaşoğlu, Hartley 22, Macaulay 14, Tilbe Şenyürek 16, Meltem Yıldızhan 2, Şerife Alperi Onar 4, Sude Yılmaz 3, Sinem Ataş 6, Stankovic 18, Mısra Albayrak 3, İnci Güçlü 1Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Prince 40, İrem Naz Topuz...

14.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:06
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ahmet Cömert

Galatasaray: 12, Funda Nakkaşoğlu, Hartley 22, Macaulay 14, Tilbe Şenyürek 16, Meltem Yıldızhan 2, Şerife Alperi Onar 4, Sude Yılmaz 3, Sinem Ataş 6, Stankovic 18, Mısra Albayrak 3, İnci Güçlü 1

Büyükşehir Belediyesi : Prince 40, İrem Naz Topuz 2, Ivashchanka 7, Sengi Tonguç 6, Dikaioulaku 21, Nur Nihan Dabakoğlu, Sera Özelçi 2, Nurat Tutsak 5

1. Periyot: 26-24

Devre: 47-45

3. Periyot: 72-63

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray, sahasında Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'u 101-83 yendi.

Galatasaray, ligde 7. galibiyetini elde ederken, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol ise 7. yenilgisini aldı.

Kaynak: AA
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