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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Mustafa DağıstanlıHakemler: Sertan Kırklar, Halil Erkoç, Hande ÖztürkSamsun Canik Belediyespor: Harris 25, Fatma Dilara Azaklı, Madden 9, Saadet Aysu Keskin 9, Trajchevska 12, Nikolic 15, Dilan Çelik, Neslihan Külekçi 2, Neslihan Demir 3, Kayra Güler Sağlam 2İzmit Belediyespor:...

07.12.2019 20:32 | Son Güncelleme: 07.12.2019 20:32
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Sertan Kırklar, Halil Erkoç, Hande Öztürk

Samsun : Harris 25, Fatma Dilara Azaklı, Madden 9, Saadet 9, Trajchevska 12, Nikolic 15, Dilan Çelik, Neslihan Külekçi 2, 3, Kayra Güler Sağlam 2

İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu 9, Defne Melissa Paylar, Ezgi Manlacı 3, Warley 16, Willams 14, Yasemin Güneş 2, Gizem Yavuz 8, Grigalauskyte 10, Nazlı Bircan Gökdemir 8, Cado 9, Gamze Takmaz 11, Melek Yusufoğlu

1. Periyot: 10-33

Devre: 33-59

3. Periyot: 53-71

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında İzmit Belediyespor, deplasmanda Samsun Canik Belediyespor'u 90-77 mağlup etti.

Kaynak: AA
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