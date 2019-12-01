Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Ahmet CömertHakemler: Sertan Kırklar, Nazlı Çisil Güngör, Batuhan KümükoğluGalatasaray: Alperi Onar 2, Işıl Alben 16, Hartley 17, Tilbe Şenyürek 14, Macaulay 22, Sinem Ataş, Stankovic 3, İnci Güçlü, Sude Yılmaz 3, Meltem Yıldızhan 4, Funda Nakkaşoğlu, Mısra Albayrak 2Beşiktaş TRC...
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Sertan Kırklar, Nazlı Çisil Güngör, Batuhan Kümükoğlu
Galatasaray: Alperi Onar 2, Işıl Alben 16, Hartley 17, Tilbe Şenyürek 14, Macaulay 22, Sinem Ataş, Stankovic 3, İnci Güçlü, Sude Yılmaz 3, Meltem Yıldızhan 4, Funda Nakkaşoğlu, Mısra Albayrak 2
Beşiktaş TRC İnşaat: Anderson 13, Bogicevic 12, Elif Emirtekin 11, Snytsina 13, Bahar Çağlar 6, Middleton 2, Elif Bayram 3, Melisa Korkmaz 3, Melek Uzunoğlu 4, Yağmur Yıldız
1. Periyot: 26-18
Devre: 45-31
3. Periyot: 65-47
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasındaki derbide Galatasaray, Beşiktaş TRC İnşaat'ı 83-67 yendi.
Maça iyi başlayan ve savunmada ribauntları toplayan Galatasaray, hücumda ise farklı oyuncularla bulduğu basketlerle 3. dakikada 8-0'lık üstünlük kurdu. Başantrenör Cihat Barış Akgün'ün aldığı moladan iyi dönen Beşiktaş, Bogicevic'in elinden gelen 8-0'lık seriyle 4. dakikada 8-8 beraberliği sağladı. Kalan bölümü daha iyi değerlendiren sarı-kırmızılı takım, ilk çeyreği 26-18 önde tamamladı.
Müsabakanın ikinci çeyreğine de iyi başlayan ev sahibi ekip, 13. dakikada Işıl Alben'in 3 sayılık basketiyle farkı ilk kez çift haneye çıkardı: 31-21. Hartley ve Alperi Onar ile hızlı hücumlarda etkili olan Galatasaray, 15. dakikayı 14 sayı (37-23) fakla üstün geçti. Karşılıklı basketlerle devam eden müsabakanın devre arasına Galatasaray 45-31 önde girdi.
İkinci yarının başında Tilbe Şenyürek, Macaulay, Işıl Alben ve Hartley ile skor üreten Galatasaray, 24. dakikada farkı 18 sayıya (54-36) çıkardı. Aynı oyuncularla skor bulmaya devam eden ev sahibi takım, 28. dakikada 24 sayılık fark (65-41) yakaladı. Beşiktaş TRC İnşaat, Elif Emirtekin ve Elif Bayram'ın sayılarıyla farkı 20 sayının altına indirse de periyot 65-47 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.
Son çeyreğin başında Melisa Korkmaz ve Melek Uzunoğlu ile 5-0'lık seri yakalayan siyah-beyazlı takım, 32. dakikada farkı 13 sayıya çekti: 65-52. Rakibinin daha fazla yaklaşmasına izin vermeyen Galatasaray, 38. dakikada Tilbe'nin pota altında bulduğu basketle farkı 20 sayıya (78-58) çıkardı. Karşılıklı basketlerle geçen son bölümde hata yapmayan sarı-kırmızılı ekip, müsabakayı 83-67 kazandı.
Bu sonuçla birer maçı eksik iki takımdan Galatasaray 6'da 6 yaparken, Beşiktaş TRC İnşaat 5. kez mağlup oldu.