Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: AnkaraHakemler: Tahsin Kuzu, Mehmet Onur Sönmez, Sedef YarıcıÇankaya Üniversitesi: White 33, Tuğçe İnöntepe 2, Putnina 2, Bahar Öztürk 10, Goodlett 18, Derin Yaya 2, Özge Karataş 9OGM Ormanspor: Robinson 11, Paris 12, Nilay Kartaltepe 15, Pelin Derya Bilgiç 6, Ogunbowale 24, Leedham 9,...
Salon: Ankara
Hakemler: Tahsin Kuzu, Mehmet Onur Sönmez, Sedef Yarıcı
Çankaya Üniversitesi: White 33, Tuğçe İnöntepe 2, Putnina 2, Bahar Öztürk 10, Goodlett 18, Derin Yaya 2, Özge Karataş 9
OGM Ormanspor: Robinson 11, Paris 12, Nilay Kartaltepe 15, Pelin Derya Bilgiç 6, Ogunbowale 24, Leedham 9, Damla Gezgin 3, Yeliz Doğan 2, Naile Çırak
1. Periyot: 10-18
Devre: 31-39
3. Periyot: 55-61
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında OGM Ormanspor, Çankaya Üniversitesi'ni 82-76 yendi.
Bu sonuçla OGM Ormanspor, 7. maçında 6. galibiyetini elde etti.