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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: AnkaraHakemler: Tahsin Kuzu, Mehmet Onur Sönmez, Sedef YarıcıÇankaya Üniversitesi: White 33, Tuğçe İnöntepe 2, Putnina 2, Bahar Öztürk 10, Goodlett 18, Derin Yaya 2, Özge Karataş 9OGM Ormanspor: Robinson 11, Paris 12, Nilay Kartaltepe 15, Pelin Derya Bilgiç 6, Ogunbowale 24, Leedham 9,...

01.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 01.12.2019 15:18
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ankara

Hakemler: Tahsin , Sönmez, Sedef Yarıcı

Çankaya Üniversitesi: White 33, Tuğçe İnöntepe 2, Putnina 2, 10, Goodlett 18, Derin Yaya 2, Özge Karataş 9

OGM Ormanspor: Robinson 11, Paris 12, Nilay Kartaltepe 15, Pelin Derya Bilgiç 6, Ogunbowale 24, Leedham 9, Damla Gezgin 3, Yeliz Doğan 2, Naile Çırak

1. Periyot: 10-18

Devre: 31-39

3. Periyot: 55-61

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında OGM Ormanspor, Çankaya Üniversitesi'ni 82-76 yendi.

Bu sonuçla OGM Ormanspor, 7. maçında 6. galibiyetini elde etti.

Kaynak: AA
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