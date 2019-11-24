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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: AntakyaHakemler: Yücel Çilingir, Benhür İrcel, Hande ÖztürkHatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 12, Özge Yavaşn 4, Gajic 12, Peters 23, Magarity, Gizem Başaran 2, Ben Abdelkader 15, Melike Tuğba Oral 2Çankaya Üniversitesi: Özge Karataş, Ceren Gökdemir, White 24, Tuğçe İnöntepe...

24.11.2019 19:12 | Son Güncelleme: 24.11.2019 19:12
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Antakya

Hakemler: Yücel Çilingir, Benhür İrcel, Hande Öztürk

Hatay : Asena Yalçın 12, Özge Yavaşn 4, Gajic 12, Peters 23, Magarity, 22, Ben Abdelkader 15, Melike Tuğba Oral 2

Çankaya Üniversitesi: , Ceren Gökdemir, White 24, Tuğçe İnöntepe 10, Derin Yaya 11, Nazlıcan Yalçındağ, Bahar Öztürk 13, Goodlett 18, Nilay Aydoğan

1.Periyot: 16-24

Devre: 40-41

3.Periyot: 53-55

Beş faulle çıkan: 37.05 Derin Yaya (Çankaya Üniversitesi)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Çankaya Üniversitesi deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 76-70 yendi.

Kaynak: AA
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