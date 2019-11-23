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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ankara DSİ EtlikHakemler: Turgut Işık, Nazlı Çisil Güngör, Mustafa Candemir TabakBOTAŞ: Melis Gülcan 10, Büşra Akbaş 12, Cansu Köksal 6, Hatice Pelin Gülçelik 8, Holingsvorth 9, Marina Baş 20, Senay Zeybekİzmit Belediyespor: Talbert 2, Williams 26, Gizem Yavuz 22, Grigalauskyte 1,...

23.11.2019 18:24 | Son Güncelleme: 23.11.2019 18:24
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: DSİ Etlik

Hakemler: , Nazlı Çisil Güngör, Mustafa Candemir Tabak

BOTAŞ: Melis Gülcan 10, Büşra Akbaş 12, 6, Hatice Pelin Gülçelik 8, Holingsvorth 9, Marina Baş 20, Senay Zeybek

İzmit Belediyespor: Talbert 2, Williams 26, Gizem Yavuz 22, Grigalauskyte 1, Gamze Takmaz 11, Cado 14, Nazlı Bircan Gökdemir 2, Özge Kavurmacıoğlu, Ezgi Manlacı, Melek Yusufoğlu

1. Periyot: 12-27

Devre: 35-38

3. Periyot: 55-64

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında İzmit Belediyespor, deplasmanda BOTAŞ'ı 78-65 yendi.

Kaynak: AA
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