Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Metro EnerjiHakemler: Tunçtan Durmuşcan, Halil Erkoç, Sedef YarıcıFenerbahçe Öznur Kablo: Zandalasini 11, Olcay Çakır Turgut 6, Tuğçe Canıtez 8, Williams 13, Iagupova 18, Stokes, Anna Cruz, Ayşe Cora, Sevgi Uzun, Esra Ural TopuzBOTAŞ: Peddy 8, Cansu Köksal 6, Mitchell 10, Fagbenle...
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Halil Erkoç, Sedef Yarıcı
Fenerbahçe Öznur Kablo: Zandalasini 11, Olcay Çakır Turgut 6, Tuğçe Canıtez 8, Williams 13, Iagupova 18, Stokes, Anna Cruz, Ayşe Cora, Sevgi Uzun, Esra Ural Topuz
BOTAŞ: Peddy 8, Cansu Köksal 6, Mitchell 10, Fagbenle 8, Holingsvorth 10, Büşra Akbaş 3, Melis Gülcan 1, Marina Baş 2
1. Periyot: 17-7
Devre: 31-21
3. Periyot: 45-31
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında BOTAŞ'ı 56-48 yendi.