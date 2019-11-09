Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Kadir HasHakemler: Turgut Işık, Cemil Uygül, Seda EsenBellona Kayseri Basketbol: Beril Albayrak 5, Ayşegül Günay Aladağ 2, Gizem Sezer, Gamze Zeren, Ivankovic 15, Burke 24, Gülse Uğur 2, Perisa 4, Kübra Siyahdemir 5, Barbee 20Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 3, Özge Yavaş 6,...

09.11.2019 18:00 | Son Güncelleme: 09.11.2019 18:00
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Kadir Has

Hakemler: , Cemil Uygül, Seda Esen

Bellona : Beril Albayrak 5, Ayşegül Günay Aladağ 2, Gizem Sezer, Gamze Zeren, Ivankovic 15, Burke 24, Gülse Uğur 2, Perisa 4, Kübra Siyahdemir 5, Barbee 20

Hatay : Asena Yalçın 3, Özge Yavaş 6, Gajic 8, İdil Türk, Peters 15, Hülya Çoklar, Magarity 2, Dürdane Gülşah Gümüşay 2, Gizem Başaran 6, Ben Abdelkader 12, Melike Tuğba Oral 5

1. Periyot: 20-8

Devre: 40-21

3. Periyot: 60-37

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin beşinci haftasında Bellona Kayseri Basketbol, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 77-59 yendi.

Kaynak: AA
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