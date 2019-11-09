Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ahmet CömertHakemler: Tekin Özübir, Mustafa Akıllıoğlu, Alican AlıcıGalatasaray: Işıl Alben 4, Hartley 36, Macaulay 6, Meltem Yıldızhan 2, Tilbe Şenyürek 6, Şerife Alperi Onar 3, Sude Yılmaz 3, Sinem Ataş 7, İnci Güçlü 2Birevim Elazığ İl Özel İdare: Nihan Demirkol 10, Willams 22, Kübra...

09.11.2019 17:32 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:32
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: , Mustafa Akıllıoğlu, Alican Alıcı

Galatasaray: 4, Hartley 36, Macaulay 6, Meltem Yıldızhan 2, Tilbe Şenyürek 6, Şerife Alperi Onar 3, Sude Yılmaz 3, 7, İnci Güçlü 2

Birevim İl Özel İdare: Nihan Demirkol 10, Willams 22, Kübra Erat 15, Ervin 6, Vaughn 7, Manolya Kurtulmuş 6, Miray Şahin, Slonjsak

1. Periyot: 11-23

Devre: 33-40

3. Periyot: 46-50

Beş faulle oyundan çıkan: 36.20 Nihan Demirkol (Birevim Elazığ İl Özel İdare)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, sahasında Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 69-66 yendi.

Galatasaray, ligde oynadığı 4. maçını da kazanırken, Elazığ temsilcisi ilk yenilgisini aldı.

Kaynak: AA
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