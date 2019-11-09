Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Kocaeli AtatürkHakemler: Dağder Dağlı, Taner İbin, Hande Öztürkİzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu, Ezgi Manlacı, Talbert 7, Williams 23, Gizem Yavuz 16, Grigalauskyte 15, Nazlı Bircan Gökdemir, Cado 11, Gamze Takmaz 8, Melek YusufoğluOGM Ormanspor: Robinson 24, Paris 6, Naile...

09.11.2019 17:26 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:26
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Atatürk

Hakemler: Dağder Dağlı, Taner İbin, Hande Öztürk

İzmit Belediyespor: , Ezgi Manlacı, Talbert 7, Williams 23, Gizem Yavuz 16, Grigalauskyte 15, Nazlı Bircan Gökdemir, Cado 11, Gamze Takmaz 8, Melek Yusufoğlu

OGM Ormanspor: Robinson 24, 6, Naile Çırak, Nilay Kartaltepe 3, Pelin Derya Bilgiç 18, Damla Gezgin 8, Ogunbowale 24

1. Periyot: 20-15

Devre: 31-33

3. Periyot: 49-60

Normal süre: 68-68

Beş faulle çıkan: 31.27 Paris (OGM Ormanspor)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda oynadığı ve normal süresi 68-68 eşitlikle geçilen maçta İzmit Belediyespor'u uzatma sonunda 80-83 mağlup etti.

Kaynak: AA
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