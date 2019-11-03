Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ankara DSİ EtlikHakemler: Orkun Yurtdaş, Seyhan Topaloğlu, Niyazi Yasin KahramanBOTAŞ: Mitchell 20, Büşra Akbaş 6, Cansu Köksal 16, Holingsvorth, Fagbenle 3, Marina Baş 5, Melis Gülcan 19, Hatice Pelin Gülçelik 7, Peddy 10, Şenay Zeybek 2, Işılay Eğin 2Samsun Canik Belediyespor: Kayra...

03.11.2019 17:58
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ankara DSİ Etlik

Hakemler: Orkun Yurtdaş, Seyhan Topaloğlu, Niyazi Yasin Kahraman

BOTAŞ: Mitchell 20, Büşra Akbaş 6, Cansu Köksal 16, Holingsvorth, Fagbenle 3, Marina Baş 5, Melis Gülcan 19, Hatice Pelin Gülçelik 7, Peddy 10, Şenay Zeybek 2, Işılay Eğin 2

Samsun Canik Belediyespor: Kayra Güler Sağlam, Madden 4, Aysu Keskin 4, Fatma Dilara Azaklı, Harris 7, Trajchevska 3, Dilan Çelik 11, Bilgesu Erduran, Neslihan Demir 2

1. Periyot: 11-11

Devre: 36-20

3. Periyot: 62-26

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında BOTAŞ, Samsun Canik Belediyespor'u 90-31 mağlup etti.

Kaynak: AA
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