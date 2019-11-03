Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Servet Tazegül Hakemler: Uğur Özen, İzel Deniz Pehlivan, Umut Özgün ErgünGelecek Koleji Çukurova Basketbol: Fatmanur Karakaş 2, Gökşen Fitik 7, Coffey 17, Meltem Avcı 6, Marginean 5, Rodriguez 18, Melis Talay 9, Şevval Akalan 2, İlayda Güner 6Galatasaray: Sinem Ataş 2, Işıl Alben 3,...

03.11.2019 16:18
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Servet Tazegül


Hakemler: Uğur Özen, İzel Deniz Pehlivan, Umut Özgün Ergün

Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Fatmanur Karakaş 2, Gökşen Fitik 7, Coffey 17, Meltem Avcı 6, Marginean 5, Rodriguez 18, Melis Talay 9, Şevval Akalan 2, İlayda Güner 6

Galatasaray: Sinem Ataş 2, Işıl Alben 3, Hartley 21, Tilbe Şenyürek 21, Macaulay 21, Meltem Yıldızhan, Şerife Onar 9, Sude Yılmaz 4, İnci Güçlü

1. Periyot: 19-16

Devre: 33-38

3. Periyot: 53-59

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin dördüncü haftasında Galatasaray, deplasmanda Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u 81-72 yendi.

Kaynak: AA
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