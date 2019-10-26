Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Mustafa DağıstanlıHakemler: Sertan Kırklar, Münevver Özemre, Batuhan KümükoğluCanik Belediyespor: Dilan Çelik 3, Madden 19, Harris 22, Trajchevska 11, Fatma Dilara Azaklı, Neslihan Demir, Kayra Güler SağlamOGM Ormanspor: Robinson 10, Paris 11, Nail Çırak 8, Ladin Özel 3, Nilay Kartaltepe...

26.10.2019 21:26
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Sertan Kırklar, Münevver Özemre, Batuhan Kümükoğlu

Canik Belediyespor: Dilan Çelik 3, Madden 19, Harris 22, Trajchevska 11, Fatma Dilara Azaklı, Neslihan Demir, Kayra Güler Sağlam

OGM Ormanspor: Robinson 10, Paris 11, Nail Çırak 8, Ladin Özel 3, Nilay Kartaltepe 1, Pelin Derya Bilgiç 7, Damla Gezgin 5, Ogunbowale 24, Öykü Taşkın 6, Yeliz Doğan 5, Aysel Esila Ataman

1. Periyot: 14-18

Devre: 27-38

3. Periyot: 38-59

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Canik Belediyespor'u 80-55 mağlup etti.

Kaynak: AA
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