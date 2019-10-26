Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Servet Tazegül Hakemler: Fatih Güler, Ozan Gönen, Burak YılmazGelecek Koleji Çukurova Basketbol: Melis Talay 2, Gökşen Fitik 7, Coffey 10, Meltem Avcı 13, Marginean 2, Fatmanur Karakaş, Rodriguez 9, Şevval Akalan 7, İlayda Güner 4BOTAŞ: Mitchell 3, Melis Gülcan 3, Peddy 22, Holingsvorth...

26.10.2019 17:34
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Servet Tazegül


Hakemler: Fatih Güler, Ozan Gönen, Burak Yılmaz

Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Melis Talay 2, Gökşen Fitik 7, Coffey 10, Meltem Avcı 13, Marginean 2, Fatmanur Karakaş, Rodriguez 9, Şevval Akalan 7, İlayda Güner 4

BOTAŞ: Mitchell 3, Melis Gülcan 3, Peddy 22, Holingsvorth 4, Fagbenle 9, Büşra Akbaş 10, Cansu Köksal 3, Marina Baş 8

1. Periyot: 17-14

Devre: 31-34

3. Periyot: 41-51

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında BOTAŞ, Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u 62-54 mağlup etti.

Kaynak: AA
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