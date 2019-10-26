Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: AnkaraHakemler: Erhan Gürsel, Göksun Öz, Hande ÖztürkÇankaya Üniversitesi: Derin Yaya 5, Tuğçe İnöntepe, Bahar Öztürk 13, Putnina 21, Goodlett 17, Özge Karataş 16, Nilay Aydoğan, White 4Birevim Elazığ İl Özel İdare: Kübra Erat 16, Nihan Demirkol 9, Williams 12, Ervin 22, Vaughn 18,...
Salon: Ankara
Hakemler: Erhan Gürsel, Göksun Öz, Hande Öztürk
Çankaya Üniversitesi: Derin Yaya 5, Tuğçe İnöntepe, Bahar Öztürk 13, Putnina 21, Goodlett 17, Özge Karataş 16, Nilay Aydoğan, White 4
Birevim Elazığ İl Özel İdare: Kübra Erat 16, Nihan Demirkol 9, Williams 12, Ervin 22, Vaughn 18, Manolya Kurtulmuş, Miray Şahin 8, Slonjsak
1. Periyot: 25-19
Devre: 42-40
3. Periyot: 61-55
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Birevim Elazığ İl Özel İdare, deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 85-76 mağlup etti.