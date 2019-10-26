Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: AnkaraHakemler: Erhan Gürsel, Göksun Öz, Hande ÖztürkÇankaya Üniversitesi: Derin Yaya 5, Tuğçe İnöntepe, Bahar Öztürk 13, Putnina 21, Goodlett 17, Özge Karataş 16, Nilay Aydoğan, White 4Birevim Elazığ İl Özel İdare: Kübra Erat 16, Nihan Demirkol 9, Williams 12, Ervin 22, Vaughn 18,...

26.10.2019 15:52
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ankara

Hakemler: Erhan Gürsel, Göksun Öz, Hande Öztürk

Çankaya Üniversitesi: Derin Yaya 5, Tuğçe İnöntepe, Bahar Öztürk 13, Putnina 21, Goodlett 17, Özge Karataş 16, Nilay Aydoğan, White 4

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Kübra Erat 16, Nihan Demirkol 9, Williams 12, Ervin 22, Vaughn 18, Manolya Kurtulmuş, Miray Şahin 8, Slonjsak

1. Periyot: 25-19

Devre: 42-40

3. Periyot: 61-55

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Birevim Elazığ İl Özel İdare, deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 85-76 mağlup etti.

Kaynak: AA
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