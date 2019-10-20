Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ahmet CömertHakemler: Uğur Özen, İsmail Binbir, Niyazi Yasin KahramanBeşiktaş TRC İnşaat: Anderson 32, Elif Emirtekin 8, Snytsina 20, Bahar Çağlar 21, Bogicevic 4, Melisa Korkmaz, Middleton, Melek Uzunoğlu 3, Elif Bayramİzmit Belediyespor: Gizem Yavuz 17, Ezgi Manlacı 3, Cado 22,...

20.10.2019 15:26
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Uğur Özen, İsmail Binbir, Niyazi Yasin Kahraman

Beşiktaş TRC İnşaat: Anderson 32, Elif Emirtekin 8, Snytsina 20, Bahar Çağlar 21, Bogicevic 4, Melisa Korkmaz, Middleton, Melek Uzunoğlu 3, Elif Bayram

İzmit Belediyespor: Gizem Yavuz 17, Ezgi Manlacı 3, Cado 22, Özge Kavurmacıoğlu 12, Grigalauskyte 13, Talbert 15, Yasemin Güneş, Melek Yusufoğlu 4, Gamze Takmaz 3

1. Periyot: 20-27

Devre: 40-43

3. Periyot: 61-62

Normal süre: 81-81

Beş faulle çıkan: 39.03 Talbert (İzmit Belediyespor)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında İzmit Belediyespor, normal süresi 81-81 tamamlanan ve uzatmaya giden maçta deplasmanda Beşiktaş TRC İnşaat'ı 89-88 yendi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.