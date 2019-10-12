Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu oynanan 5 maçla başladı.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu oynanan 5 maçla başladı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Samsun Canik Belediyespor-Adana Basketbol: 44-93
Fenerbahçe Öznur Kablo-Beşiktaş TRC İnşaat: 97-54
BOTAŞ-OGM Ormanspor: 64-72
İzmit Belediyespor-Birevim Elazığ İl Özel İdare: 100-101
Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 75-80