Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu oynanan 5 maçla başladı.

12.10.2019 20:04
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu oynanan 5 maçla başladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Samsun Canik Belediyespor-Adana Basketbol: 44-93

Fenerbahçe Öznur Kablo-Beşiktaş TRC İnşaat: 97-54

BOTAŞ-OGM Ormanspor: 64-72

İzmit Belediyespor-Birevim Elazığ İl Özel İdare: 100-101

Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 75-80

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.