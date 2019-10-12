Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Kocaeli AtatürkHakemler: Tolga Edis, Ahmet Murat Arıkanlı, Murat Zaferİzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu, Ezgi Manlacı 10, Warley 22, Gizem Yavuz 33, Grigalauskyte 7, Nazlı Gökdemir 2, Cado 18, Gamze Takmaz, Melek Yusufoğlu 8Birevim Elazığ İl Özel İdare: Manolya Kurtulmuş 2,...

12.10.2019 19:48
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Kocaeli Atatürk

Hakemler: Tolga Edis, Ahmet Murat Arıkanlı, Murat Zafer

İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu, Ezgi Manlacı 10, Warley 22, Gizem Yavuz 33, Grigalauskyte 7, Nazlı Gökdemir 2, Cado 18, Gamze Takmaz, Melek Yusufoğlu 8

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Manolya Kurtulmuş 2, Nihan Demirkol 2, Williams 36, Miray Şahin 6, Vaughn 21, Kübra Erat 15, Slonjsak 8, Lauren Ervin 11

1. Periyot: 20-23

Devre: 34-43

3. Periyot: 55-60

Normal süre: 84-84

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Birevim Elazığ İl Özel İdare, deplasmanda normal süresi 84-84 berabere biten maçta, uzatma sonunda İzmit Belediyespor'u 101-100 yendi.

Kaynak: AA
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